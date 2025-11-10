Минцифры рассказало, как восстановить интернет после «периода охлаждения»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Для россиян, возвращающихся из-за рубежа, с 10 ноября в тестовом режиме начал действовать так называемый «период охлаждения» на 24 часа. Чтобы восстановить доступ к интернету и СМС, абоненту нужно авторизоваться с помощью капчи по ссылке, которую пришлет оператор, объяснило Минцифры.

«Также предусмотрена возможность позвонить в колл-центр и снять ограничения, пройдя идентификацию по телефону. Подробнее о разблокировке можно узнать у своего оператора», — говорится в сообщении ведомства.

Мобильный интернет и СМС на сим-карте теперь будут блокироваться на сутки, если абонент вернулся из-за границы или если сим-карта неактивна в течение 72 часов. Россиянам уже начали приходить СМС-уведомления о «периоде охлаждения».

Ограничения в Минцифры объяснили «усилением мер безопасности для борьбы с БПЛА»: теперь при въезде в Россию из-за рубежа нужно подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. Операторы запустили новый механизм для защиты от дронов по требованию регуляторов, сказали там.

«Нововведения направлены на обеспечение безопасности граждан России. Сим-карты с мобильным интернетом могут находиться внутри вражеских БПЛА и использоваться для их навигации. Временные блокировки позволят повысить защиту от беспилотников», — утверждает ведомство.

