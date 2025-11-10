 Перейти к основному контенту
Общество
Компания объяснила, почему пассажиры с парома Seabridge не сошли в Турции

Пассажиры парома Seabridge останутся на борту в Турции, пока готовятся билеты
Паром Seabridge не получил разрешения зайти в порт Сочи и вернулся в Трабзон, пассажиры остаются на борту и ждут билетов домой. Власти Кубани считают запуск паромного сообщения преждевременным
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Пассажирский паром Seabridge, выполнявший первый за 14 лет рейс из турецкого Трабзона в российский порт Сочи, не получил разрешения на заход в порт и после более чем 2,5 суток ожидания вернулся обратно в Трабзон. Руководитель компании — организатора маршрута «СВС Шиппинг» Сергей Туркменян прокомментировал ситуацию в разговоре с РБК.

По его словам, со вчерашнего дня партнеры компании и коллеги из Турции занимаются графиком отправки пассажиров домой.

«Есть небольшие сложности в связи с тем, что транзитные перелеты и сложно там со стыковками. Сейчас они подбирают все временные рамки. Пассажиры все обеспечены питанием и проживанием», — рассказал он и добавил, что на судно прибыли работники генконсульства России в Трабзоне.

До этого представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр заявил «РИА Новости», что пассажиры парома Seabridge остаются в Трабзоне, они собираются в Россию, в том числе через Грузию. Всего на борту 19 человек.

Первый за 14 лет паром из Турции не пустили в порт Сочи
Общество
Сочи

«Пассажиры сейчас не могут сойти на берег, потому что им нужно пройти паспортный контроль и поставить печати о въезде в Турцию. В этом случае они разойдутся кто куда, будет тяжело их собрать, поэтому мы разместили их на судне, по комфорту оно не отличается от отеля», — сказал Чакыр.

Seabridge вышел из Трабзона 7 ноября и на следующий день встал на рейд в Сочи, дожидаясь согласования захода в порт. На борту находились 20 пассажиров — двое граждан Турции и 18 россиян, купивших билеты в частном порядке.

Парому не разрешили пришвартоваться в порту Сочи. В Ассоциации туроператоров России объяснили, что порт не принял Seabridge, поскольку у судна нет разрешения на вход на территорию России. Кроме того, порт был закрыт для учений. Власти Кубани назвали начало паромного сообщения между Сочи и Трабзоном преждевременным, объяснив это вопросами безопасности при запуске сообщения.

Туркменян утверждал, что паром получил разрешение на вход в территориальные воды России и после досмотра должен был зайти в сочинский порт.

Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева, Анастасия Серова Анастасия Серова
паром Сочи Краснодарский край

