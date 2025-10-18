В Ивановской области арестовали зампреда правительства региона

Антон Арсеньев (Фото: Правительство Ивановской области)

Суд в Иваново арестовал заместителя председателя правительства Ивановской области и директора регионального департамента здравоохранения Антона Арсеньева, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Чиновника заключили под стражу на два месяца, до 16 декабря. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной заинтересованности — пп. «в, е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса.

Арсеньеву грозит до десяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По данным телеграм-канала Baza, чиновника задержали утром 17 октября. Тогда в телеграм-канале сообщили, что причиной задержания стало подозрение во взяточничестве.

Арсеньев занимает пост заместителя председателя правительства региона и курировал сферу здравоохранения с 22 апреля 2024 года.