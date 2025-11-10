Лукашенко рассказал, как можно жить без мобильного телефона

Video

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании о доработке Программы социально-экономического развития Белоруссии на 2026–2030 годы в Минске рассказал о своем отношении к мобильным телефонам и призвал граждан меньше зависеть от гаджетов. Его слова передает «Пул Первого».

«Что мы так переживаем уже за эти телефоны. Лучше с собой не носите их. Не носите. Тысячу раз говорил. У меня нет мобильного телефона, но я как-то живу!» — отметил он.

Лукашенко также объяснил пользу использования городского телефона. По его мнению, мобильная связь не защищена от утечек, поэтому полностью отказываться от обычного стационарного телефона не стоит, особенно чиновникам: «На серверах в Канаде или США не будет ваш разговор». Президент подчеркнул, что цифровизация не всегда безопасна: «Не надо нам все переводить в цифру», а некоторые данные лучше хранить на бумажных носителях. Он добавил, что людям не стоит слишком переживать о персональных данных: «И народу слишком париться не надо: «Ах, персональные данные — номер телефона, еще что-то, адрес...».

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2021 году рассказал, что у него нет личного смартфона. В 2020 году в интервью с ТАСС он также отметил, что не пользуется смартфоном, потому что у него есть другие возможности для связи.