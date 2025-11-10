 Перейти к основному контенту
Общество
0

Лукашенко рассказал, как можно жить без мобильного телефона

Лукашенко рассказал, как можно жить без мобильного телефона
Video

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании о доработке Программы социально-экономического развития Белоруссии на 2026–2030 годы в Минске рассказал о своем отношении к мобильным телефонам и призвал граждан меньше зависеть от гаджетов. Его слова передает «Пул Первого».

«Что мы так переживаем уже за эти телефоны. Лучше с собой не носите их. Не носите. Тысячу раз говорил. У меня нет мобильного телефона, но я как-то живу!» — отметил он.

Лукашенко объяснил пользу разговоров по городскому телефону
Политика
Фото:пресс-служба Президента Республики Беларусь

Лукашенко также объяснил пользу использования городского телефона. По его мнению, мобильная связь не защищена от утечек, поэтому полностью отказываться от обычного стационарного телефона не стоит, особенно чиновникам: «На серверах в Канаде или США не будет ваш разговор». Президент подчеркнул, что цифровизация не всегда безопасна: «Не надо нам все переводить в цифру», а некоторые данные лучше хранить на бумажных носителях. Он добавил, что людям не стоит слишком переживать о персональных данных: «И народу слишком париться не надо: «Ах, персональные данные — номер телефона, еще что-то, адрес...».

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2021 году рассказал, что у него нет личного смартфона. В 2020 году в интервью с ТАСС он также отметил, что не пользуется смартфоном, потому что у него есть другие возможности для связи.

Антонина Сергеева
Белоруссия Александр Лукашенко мобильные телефоны
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года

