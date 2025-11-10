Лукашенко объяснил пользу разговоров по городскому телефону

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Мобильная связь не защищена от утечек, в связи с чем не стоит полностью отказываться от обычного городского телефона, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Главу государства цитирует БеЛТА.

Он считает, что это особенно актуально для чиновников — при беседе по городскому телефону «на серверах в Канаде или США не будет ваш разговор».

«Не потому, что я консерватор <...> Никакого секрета, если у вас телефон, чем вы занимаетесь, куда вы ходите... Никакого секрета», — сказал президент.

Также Лукашенко убежден, что «не надо нам все переводить в цифру» — если можно, то лучше «не лезть» и избежать цифровизации в определенных сферах.

Он призвал не только пользоваться телефонной связью, но и хранить «некоторые вещи» на бумажных носителях.

«И народу слишком париться не надо: «Ах, персональные данные — номер телефона, еще что-то, адрес...», — заключил президент.