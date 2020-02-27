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Путин объяснил отказ от смартфонов

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что не пользуется смартфоном, потому что у него есть другие возможности для связи.

Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что появилось за последние 20 лет, «от электромобилей до айфонов», президент заявил, что речь идет о техническом прогрессе, который невозможно остановить «и не надо».

«Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто», — сказал Путин.

Песков пошутил о специальном мобильном телефоне Путина
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Журналист напомнил, что президент звонил по смартфону мальчику, которого приглашал кататься на лыжах в Красную поляну. «Ну, мне ваш приятель Песков подсунул просто, я и позвонил», — пояснил Путин. Глава государства добавил, что ему намного легче «снять трубку специальной связи» и ему «найдут любого абонента».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что у Путина нет смартфона, поскольку владение таким устройством предполагает «полную прозрачность», которой не может быть у главы государства. Представитель Кремля также охарактеризовал владение смартфоном как «эксгибиционизм, причем добровольный».

Теги: Владимир Путин, смартфон, гаджет, гаджеты, телефон, связь
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