Общество
0

Греф рассказал Путину о системе бесконтактных платежей на смену Apple Pay

Сбербанк SBER ₽301,38 +1,53% Купить
Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости
Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

В России разработана и внедрена новая технология мобильных платежей, которая заменяет ушедший с рынка Apple Pay. Система использует Bluetooth вместо NFC, закрыть который невозможно, и позволяет оплачивать покупки с телефона за одну секунду. Об этом в разговоре с Владимиром Путиным заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Греф рассказал Путину о системе бесконтактных платежей на смену Apple Pay
Video

«Такие технологии, которых, в общем, в мире пока нет. Две технологии, которые в мире отсутствуют пока, – это платеж лицом, у нас 1 млн 300 [тыс.] терминалов в стране, где можно платить лицом, и «Вжух», мы ее назвали, потому что очень быстрая технология платежа с помощью Bluetooth», — подчеркнул Греф.

Платежи лицом уже доступны на 1,3 млн терминалов по всей стране, включая общественный транспорт, метро и автобусы. Благодаря созданию недорогого терминала стоимостью $55 внедрение стало доступным для массового использования. По словам Грефа, в этом году планируется завершить еще множество технологических проектов.

25 августа Сбербанк запустил платежи с iPhone через Bluetooth под названием «Вжух». Оплата проходит через новое приложение «Сбербанк Онлайн» без NFC и может работать даже без интернета. Для платежа достаточно открыть приложение, поднести смартфон к терминалу и подтвердить оплату.

Антонина Сергеева
Владимир Путин Герман Греф Сбербанк NFC
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Герман Греф
Герман Греф
бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года

