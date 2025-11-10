 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны показало кадры взятия Сладкого и Нового в Запорожской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры взятия Сладкого и Нового в Запорожской области
Video

Минобороны показало кадры взятия под контроль населенных пунктов Сладкое и Новое в Запорожской области.

На видео продемонстрированы боевые действия при участии подразделений группировки «Восток». В частности, показаны работа российских беспилотников и поражение украинских объектов. В конце ролика запечатлены двое военных России с флагами, включая российский.

Сладкое и Новое — два небольших села, расположенные соответственно к северу и югу от автодороги. Они связывают Великую Новоселку и Гуляйполе. От Нового до Гуляйполя примерно 12 км. Ранее российские военные установили контроль над селом Рыбное на западном берегу реки Янчур и завершили зачистку Гнатовки к востоку от Покровска (Красноармейска).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Минобороны Запорожская область видео

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Российские войска заняли Сладкое и Новое в Запорожской области
Политика
Российские войска заняли Успеновку в Запорожской области
Политика
Российские войска заняли Новоалександровку
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Лукашенко объяснил пользу разговоров по городскому телефону Политика, 16:15
Цена 1 кв. м в сотне дорогих квартир Москвы приблизилась к ₽5 млн Недвижимость, 16:15
Отслуживших иностранцев не будут выдворять из России и лишать патентов Политика, 16:08
В Башкирии задержали восемь человек за попытку диверсии Политика, 16:08
Чем известен Николя Саркози и за что он попал в тюрьму 16:07
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
HNN сообщило о возвращении «теневого флота» в Баренцево море Политика, 15:54
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Суд освободил Николя Саркози из тюрьмы Политика, 15:52
Комиссия Думы рекомендовала лишить неприкосновенности депутата-единоросса Политика, 15:50
Лукашенко рассказал об условиях дислокации «Орешника» в Белоруссии Политика, 15:49
Биткоин вырос на позитивных новостях из США. Что нужно знать Крипто, 15:49
Ozon скоро вернется на Мосбиржу. Что будет с акциями Инвестиции, 15:49
На автозаводе «Москвич» сменился гендиректор Авто, 15:47
Reuters узнал, чем индийские НПЗ заменяют российскую нефть Политика, 15:47