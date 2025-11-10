Минобороны показало кадры взятия Сладкого и Нового в Запорожской области

Video

Минобороны показало кадры взятия под контроль населенных пунктов Сладкое и Новое в Запорожской области.

На видео продемонстрированы боевые действия при участии подразделений группировки «Восток». В частности, показаны работа российских беспилотников и поражение украинских объектов. В конце ролика запечатлены двое военных России с флагами, включая российский.

Сладкое и Новое — два небольших села, расположенные соответственно к северу и югу от автодороги. Они связывают Великую Новоселку и Гуляйполе. От Нового до Гуляйполя примерно 12 км. Ранее российские военные установили контроль над селом Рыбное на западном берегу реки Янчур и завершили зачистку Гнатовки к востоку от Покровска (Красноармейска).