Минобороны показало кадры взятия Сладкого и Нового в Запорожской области
Минобороны показало кадры взятия под контроль населенных пунктов Сладкое и Новое в Запорожской области.
На видео продемонстрированы боевые действия при участии подразделений группировки «Восток». В частности, показаны работа российских беспилотников и поражение украинских объектов. В конце ролика запечатлены двое военных России с флагами, включая российский.
Сладкое и Новое — два небольших села, расположенные соответственно к северу и югу от автодороги. Они связывают Великую Новоселку и Гуляйполе. От Нового до Гуляйполя примерно 12 км. Ранее российские военные установили контроль над селом Рыбное на западном берегу реки Янчур и завершили зачистку Гнатовки к востоку от Покровска (Красноармейска).
