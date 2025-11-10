В Дагестане дело экс-замминистра о взятке в ₽60 млн передали прокуратуре

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра образования и науки Дагестана, сообщает региональное управление Следственного комитета. Дело передано в прокуратуру. Имя фигуранта следствие не уточняет.

«В настоящее время предварительное следствие окончено. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — говорится в пресс-релизе ведомства.

О задержании экс-замминистра образования Дагестана по делу о взятке Следственный комитет сообщил год назад, в ноябре 2024-го. Ему предъявили обвинения по двум статьям — п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по первой статье — до 12 лет лишения свободы, по второй — до 15 лет.

По версии следствия, с 2013 по 2023 год сотрудник ведомства получил 60 млн руб. от глав коммерческой организации за содействие в заключении 15 государственных контрактов на общую сумму 160 млн руб. Они касались строительства и ремонта в подведомственных министерству образовательных учреждениях. Кроме того, в 2012 году обвиняемый получил еще 400 тыс. руб. от представителя другой коммерческой структуры по аналогичной схеме.