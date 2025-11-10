 Перейти к основному контенту
Минобороны сообщило о групповом ударе с участием «Кинжалов» и дронов

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», по целям ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны.

Под удар попали:

  • военные аэродромы;
  • центр радиотехнической разведки ВСУ;
  • складу реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха»;
  • цеха сборки и места хранения дронов дальнего действия.

В нанесении удара кроме ракет «Кинжал» участвовали также ударные беспилотники.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой

Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 13:09
Песков назвал внутренним делом Японии оценку слов министра о Курилах Политика, 13:08
Как освобождали захваченных ХАМАС заложников. Таймлайн Общество, 13:06
FT узнала об уклонении фон дер Ляйен от встречи со Стармером в Бразилии Политика, 13:04
Защитник СКА стал лучшим игроком недели КХЛ за две победные шайбы Спорт, 13:01
WSJ оценила риск прекращения поддержки Украины из-за «Северных потоков» Политика, 13:00
Вот как подорожали иномарки в ноябре. Цены, модели, таблицы Авто, 13:00
9 профессий для перехода в IT: с навыками кодинга и без Образование, 12:59
К министру юстиции Украины Галущенко пришли с обысками Политика, 12:57
Минобороны сообщило о групповом ударе с участием «Кинжалов» и дронов Политика, 12:57
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 12:56
Ипотека от МФО: кто сможет взять и на каких условиях Недвижимость, 12:55
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Прокуратура запросила освобождение Саркози из тюрьмы под судебный надзор Политика, 12:51