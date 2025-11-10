Минобороны сообщило о групповом ударе с участием «Кинжалов» и дронов
Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», по целям ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны.
Под удар попали:
- военные аэродромы;
- центр радиотехнической разведки ВСУ;
- складу реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха»;
- цеха сборки и места хранения дронов дальнего действия.
В нанесении удара кроме ракет «Кинжал» участвовали также ударные беспилотники.
Материал дополняется
