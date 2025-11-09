 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о взятии Рыбного в Запорожской области

Минобороны: российские силы заняли Рыбное в Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские силы заняли населенный пункт Рыбное в Запорожской области, сообщило Минобороны.

Минобороны сообщило о взятии села в Днепропетровской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
От ветеринара до генного инженера: как готовят специалистов для АПК Национальные проекты, 12:22
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Россиянина признали звездой дня в НХЛ за шатаут в нью-йоркском дерби Спорт, 12:19
Новый KPI: почему важно оценивать когнитивное здоровье сотрудниковПодписка на РБК, 12:18
Минобороны сообщило о взятии Рыбного в Запорожской области Политика, 12:08
Агенты ИИ не работают в вакууме: почему культура важнее технологии Тренды, 12:06
Метро в Харькове остановило работу второй день подряд Политика, 12:06
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Как вы хотели бы прожить жизнь. Составляем идеальный план и его бюджетПодписка на РБК, 12:06
Зарубежные инвестиции без инфраструктурного риска: страновые индексы #всенабиржу!, 12:04
Новая жизнь старых стен: какими стали арт-кластеры Москвы Стиль, 11:59
Суд в Москве выселил из жилья уехавшую из России экоактивистку Чирикову Политика, 11:55
Как банки из кредиторов превратились в партнеров по развитию бизнеса Отрасли, 11:50
В Таганроге произошло аварийное отключение света в нескольких районах Общество, 11:46
В театре Вахтангова назвали причину смерти Владимира Симонова Общество, 11:44