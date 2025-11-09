Минобороны сообщило о взятии Рыбного в Запорожской области
Минобороны: российские силы заняли Рыбное в Запорожской области
Российские силы заняли населенный пункт Рыбное в Запорожской области, сообщило Минобороны.
Материал дополняется
