На Украине остановились все ТЭС

По данным «Центрэнерго», в настоящий момент уровень генерации ТЭС находится на нуле. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре

Фото: РИА Новости

Все государственные теплоэлектростанции Украины остановились и больше не генерируют электроэнергию после удара, сообщила пресс-служба «Центрэнерго» на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Мы остановились… Сейчас — ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» — говорится в сообщении.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Утром 8 ноября российское оборонное ведомство сообщило, что минувшей ночью Вооруженные силы России в ответ на «террористические атаки Украины по гражданским объектам» нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающих их работу. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — отчиталось ведомство.

Госпогранслужба Украины 8 ноября также сообщила о сбое в работе базы данных таможенной службы. Из-за этого ведомство временно не оформляло граждан и транспорт на въезд и выезд с Украины. Позднее служба отчиталась о возобновлении работы пунктов пропуска, база данных ГТСУ также снова заработала.

В конце октября The New York Times сообщила, что с приближением зимы и отопительного сезона Украине придется столкнуться с рядом проблем. По данным газеты, несколько украинских городов отложили включение централизованного отопления в жилых домах, чтобы справиться с нехваткой газа в связи с повреждениями газовых объектов. Из-за этого растут опасения, что этой зимой многие домохозяйства могут остаться без достаточного отопления в стране.

«Сегодня перед нами стоит задача пережить самый сложный отопительный сезон за все годы полномасштабной войны», — заявил ранее мэр Киева Виталий Кличко. Кроме того, из-за перебоев с электричеством и роста цен на электроэнергию фабрики на Украине рискуют закрыться.