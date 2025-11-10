На Украине признали допустимым памятник российскому адмиралу Макарову

Памятник Степану Макарову в Николаеве (Фото: Иван Гриценко / Wikimedia Commons)

Объекты, посвященные российскому флотоводцу, вице-адмиралу Степану Макарову, не противоречат закону Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». Это следует из документа, опубликованного на сайте Института национальной памяти Украины.

В то же время экспертная комиссия рекомендовала демонтировать с памятника Макарову в Николаеве отдельные элементы с символикой российской империи — в частности, государственные символы и русскоязычную надпись на постаменте. Предлагается убрать слова «вице-адмирал» и «погиб на броненосце «Петропавловск».

Кроме того, эксперты советуют изменить название Национального университета кораблестроения имени С.О. Макарова — убрать слово «адмирал» и согласовать информацию о Макарове на сайте учебного заведения с требованиями закона, чтобы избежать оправдания российской имперской политики.

В УИНП подчеркнули, что Макаров был российским флотоводцем, мореплавателем, океанографом и кораблестроителем, родился в Николаеве в семье прапорщика флота и не был связан с реализацией российской имперской политики. С 1876 года он служил на Черноморском флоте и занимал командные должности в военно-морском флоте Российской империи.

В октябре Институт национальной памяти Украины подготовил два перечня исторических деятелей и событий в рамках закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимики».

В первый включены лица, связанные с российской имперской политикой, включая царей Александра I, Александра II, Александра III, Николая I, Николая II, мореплавателей Семена Дежнева и Фаддея Беллинсгаузена, а также деятелей культуры — Пушкина, Лермонтова, Бунина, Мусоргского, Карамзина и Сурикова. Основная претензия к ним — «глорификация Российской империи». Во второй перечень вошли известные личности, не связанные с российской имперской политикой, — Карл Брюллов, Михаил Врубель, Николай Гоголь и Александр Куприн. Эти списки помогают украинским властям определять, какие объекты и топонимы подлежат удалению из публичного пространства.

В описании уточняется, что перечни не являются исчерпывающими и будут дополняться новыми данными о лицах и событиях из истории Московского царства, Российской империи, РСФСР, СССР и современной России.