«ЭП» узнала о реакции офиса Зеленского на слова об остановке всех ТЭС

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Заявления госкомпании «Центрэнерго» о полной остановке всех теплоэлектростанций Украины после удара вызвали резкую реакцию в офисе президента, сообщает «Экономическая правда».

По данным источников издания в политических кругах, пост компании в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена), в котором сообщалось, что станции полностью прекратили генерацию, спровоцировал «истерику» у представителей ОП. У руководства «Центрэнерго» состоялся разговор с чиновниками, после чего заявление было обновлено и смягчено.

«Позвонили из офиса [президента] и в резкой форме начали спрашивать, зачем разгонять панику среди населения и делать такие подарки россиянам», — рассказал собеседник «ЭП».

В новой версии поста компания отметила, что после ночного удара ведутся восстановительные работы, а ремонтные бригады делают все возможное для скорейшей ликвидации последствий атаки. Ранее, 8 ноября, «Центрэнерго» написало: «Мы остановились… Сейчас — ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью».

Утром того же дня российское Минобороны отчиталось о нанесенном массированном ударе высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающих их работу. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заявило ведомство.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.