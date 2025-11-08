Украинцев предупредили о массовых отключениях света после остановки ТЭС

В воскресенье большинство украинских областей будут отключать электроэнергию с 0:00 до 23:59 из-за сложной обстановки в энергосистеме. Планируются 2–4 перерыва в течение дня. Промышленные потребители также будут ограничены

Киев, Украина (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

В большинстве регионов Украины в воскресенье, 9 ноября, из-за «сложной ситуации в энергосистеме» будут отключать электричество в течение всего дня, сообщила пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго» на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Помимо этого, ограничительные меры будут действовать и до конца 8 ноября. Всего запланировано от двух до четырех периодов отключений за сутки.

Согласно графику ограничений мощности, для промышленных потребителей меры будут действовать так же с 0:00 до 23:59 по местному времени.

Время и объем применения ограничений могут измениться. <...> Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, расходуйте ее экономно!» — предупредила «Укрэнерго».

Ранее пресс-служба «Центрэнерго» сообщила об отключении всех государственных теплоэлектростанций Украины после удара. По данным компании, в настоящий момент уровень генерации ТЭС находится на нуле.

В этот же день Госпогранслужба Украины также заявила о проблемах в работе базы данных таможенной службы. Из-за технического сбоя ведомство временно прекратило оформление граждан и транспортных средств на въезд и выезд из страны. Впоследствии служба сообщила о восстановлении работы пунктов пропуска и возобновлении функционирования базы данных ГТСУ.

Утром 8 ноября Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по объектам газо-энергетического сектора, обеспечивающим их деятельность. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заявило ведомство. По его данным, удар был нанесен в ответ на «террористические атаки Украины по гражданским объектам».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным объектам Украины, объектам энергетики и связанной с ними инфраструктуры.