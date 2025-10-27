 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Рособрнадзор объявил предостережения московскому и брянскому вузам

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»
Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) вынесла предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований Московскому государственному юридическому университету им. Кутафина (МГЮА) и Брянском государственному техническому университету (БГТУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Рособрнадзор <...> предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении.

Согласно записи в Едином реестре проверок, предостережение МГЮА было объявлено 20 октября 2025 года.

Из карточки следует, что основанием стали «результаты наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), проведенного в период с 01.10.2025 по 14.10.2025».

Рособрнадзор объявил предостережение университету «Синергия» и двум вузам
Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

В частности, было установлено, что образовательная организация не обновляет своевременно сведения на своем официальном сайте. Речь идет о правилах приема в вуз в подразделе «Документы». Обновление информации на сайте должно происходить не позднее 10 рабочих дней со дня получения или внесения в правила соответствующих правок.

Кроме того, Рособрнадзор потребовал от вуза, чтобы «воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в организации» осуществлялось «на основе включаемого в образовательную программу календарного плана воспитательной работы, разрабатываемого и утверждаемого организацией самостоятельно».

Что касается БГТУ, то ему объявили предостережение 17 октября. Выяснилось, что руководство вуза после заполнения бланков документов о высшем образовании и о квалификации не обеспечивает их тщательную проверку на точность и безошибочность внесенных в них записей.

20 октября 2025 года Рособрнадзор приостановил действие лицензии НОУ ВПО «Московский областной социально-гуманитарный институт» и вынес предостережение еще трем вузам, включая московский университет «Синергия».

До этого, в августе 2025 года, ведомство обнаружило нарушения в деятельности сразу 16 вузов.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев
Рособрнадзор вузы нарушения проверка
Материалы по теме
Рособрнадзор ответил на идею разрешить пересдавать все предметы по ЕГЭ
Общество
Рособрнадзор объявил предостережения четырем вузам
Общество
Рособрнадзор назвал один из мифов о сливах результатов ЕГЭ в интернет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Рособрнадзор объявил предостережения московскому и брянскому вузам Общество, 15:27
Путин ратифицировал стратегический договор с Венесуэлой Политика, 15:23
Зеленский заявил, что Киев просит США о похожем на Tomahawk оружии Политика, 15:20
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Чем известен футболист Мостовой, которого пытались похитить в Петербурге 15:18
Власти Башкирии сообщили о смерти 18-летнего участника военной операции Общество, 15:09
Власти оценили ущерб Белгородскому водохранилищу и риски после ударов ВСУ Политика, 15:08
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
ЦБ выпустит в обращение золотого «Георгия Победоносца» номиналом ₽10 тыс. Финансы, 15:05
«Ангару» лишили лицензии на коммерческие рейсы. Что известно о компании Бизнес, 15:05
В Hongqi прокомментировали случаи отказа в регистрации автомобилей в ГАИ Авто, 15:04
Путин подписал закон о денонсации договора с США об утилизации плутония Политика, 15:01
Главу азербайджанской диаспоры Воронежа освободили из СИЗО Политика, 14:59
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55