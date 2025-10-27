Рособрнадзор объявил предостережения московскому и брянскому вузам

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) вынесла предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований Московскому государственному юридическому университету им. Кутафина (МГЮА) и Брянском государственному техническому университету (БГТУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Рособрнадзор <...> предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», — говорится в сообщении.

Согласно записи в Едином реестре проверок, предостережение МГЮА было объявлено 20 октября 2025 года.

Из карточки следует, что основанием стали «результаты наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), проведенного в период с 01.10.2025 по 14.10.2025».

В частности, было установлено, что образовательная организация не обновляет своевременно сведения на своем официальном сайте. Речь идет о правилах приема в вуз в подразделе «Документы». Обновление информации на сайте должно происходить не позднее 10 рабочих дней со дня получения или внесения в правила соответствующих правок.

Кроме того, Рособрнадзор потребовал от вуза, чтобы «воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в организации» осуществлялось «на основе включаемого в образовательную программу календарного плана воспитательной работы, разрабатываемого и утверждаемого организацией самостоятельно».

Что касается БГТУ, то ему объявили предостережение 17 октября. Выяснилось, что руководство вуза после заполнения бланков документов о высшем образовании и о квалификации не обеспечивает их тщательную проверку на точность и безошибочность внесенных в них записей.

20 октября 2025 года Рособрнадзор приостановил действие лицензии НОУ ВПО «Московский областной социально-гуманитарный институт» и вынес предостережение еще трем вузам, включая московский университет «Синергия».

До этого, в августе 2025 года, ведомство обнаружило нарушения в деятельности сразу 16 вузов.