Политика⁠,
Дмитриев усомнился, что новое руководство Би-би-си окажется лучше старого

Дмитриев: даже после смены руководства Би-би-си остается инструментом властей
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Даже после смены руководства Би-би-си остается инструментом правительства, продвигающего военную конфронтацию, массовую миграцию и цифровые паспорта, считает спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«BBC по-прежнему управляется правительством, продвигающим массовую миграцию, разжигание войны, цифровые паспорта и досрочное освобождение заключенных. Новое руководство, возможно, просто будет стараться не попадаться на слишком явных искажениях фактов. Но, надеюсь, я ошибаюсь», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

Пресс-секретарь Белого дома назвала Би-би-си «фейковым СМИ»
Политика

Генеральный директор Би-би-си Тим Дэви и генеральный директор News Дебора Тернесс подали в отставку 9 ноября. Это произошло на фоне критики в адрес документального фильма BBC Panorama, который ввел зрителей в заблуждение, подделав речь президента США Дональда Трампа.

Газета The Telegraph опубликовала меморандум бывшего журналиста Би-би-си Майкла Прескотта, направленный совету директоров корпорации. В документе утверждается, что телекомпания исказила хронологию событий 6 января 2021 года и представила ложную трактовку речи Трампа, произнесенной перед штурмом Капитолия.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя эту публикацию, назвала BBC «машиной левой пропаганды» и «фейковым СМИ».

Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
