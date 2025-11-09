Пресс-секретарь Белого дома назвала «Би-би-си» «фейковым СМИ»

Телекомпания «Би-би-си» является «машиной левой пропаганды» и «фейковым СМИ», заявила в интервью The Telegraph пресс-секретарь американского президента Кэролайн Левитт.

Ранее The Telegraph опубликовала меморандум, написанный бывшим журналистом Майклом Прескоттом и направленный совету директоров «Би-би-си», в котором тот утверждает, что телекомпания исказила речь американского президента Дональда Трампа, произнесенную 6 января 2021 года перед штурмом Капитолия.

В меморандуме говорится, что в эфире исказили хронологию событий того дня и создали ложное представление о содержании выступления президента.

«Этот намеренно лживый, выборочно отредактированный ролик «Би-би-си» является еще одним доказательством того, что это полностью, на 100 процентов фейковое СМИ», — заявила Левитт.

Левитт отметила, что к «Би-би-си» есть много вопросов, на которые телекомпании предстоит ответить.

6 января 2021 года, спустя два месяца после того, как Трамп проиграл на выборах действующему президенту Джо Байдену, толпа сторонников республиканца ворвалась в здание Капитолия, где должно было состояться заседание конгресса, посвященное утверждению результатов выборов. При столкновениях погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Трамп позднее осудил штурм.

После этих событий против Трампа завели несколько уголовных дел, которые были прекращены после его вступления в президентскую должность. В 2025 году Трамп помиловал более тысячи протестовавших 6 января американцев.