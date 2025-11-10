Air Force One Трампа низко пролетел над стадионом во время матча по регби

Самолет Air Force One президента США Дональда Трампа низко пролетел над стадионом «Нортвест» в Мэриленде во время матча НФЛ между «Вашингтон Коммандерс» и «Детройт Лайонс». Кадры пролета опубликовал сам президент в социальной сети Truth Social.

Как пишет The New York Times, позже самолет приземлился на объединенной базе Эндрюс. Трамп посетил матч.

«Хочу сказать, это был самый лучший пролет в моей жизни» — сказал Трамп журналистам, ожидавшим его прибытия. «Никто никогда не совершал подобного пролета, так что это лучшие пилоты в мире. Говорят, что тот, кто летает на борту Air Force One… лучший пилот, и мы только что это увидели. Так что нас ждет хорошая игра», — добавил он (цитата по NYT).

Вместе с Трампом на матче по регби, как уточнила NYT, присутствовали несколько высокопоставленных военных, включая министра обороны Пита Хегсета. Один из сотрудников Секретной службы на стадионе сообщил, что около 100 сотрудников были задействованы в подготовке к появлению Трампа на игре.

Ранее в сентябре Трамп также посещал теннисный матч — финал US Open. Матч продолжался четыре сета. В какой-то момент 79-летнего президента, который часто называет своего предшественника Байдена «сонным Джо», сфотографировали дремлющим.