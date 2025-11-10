Над бельгийской атомной электростанцией (АЭС) Doel в ночь на 10 ноября заметили три беспилотника, они не повлияли на работу станции, сообщает VRT со ссылкой на оператора Engie.

Кризисный центр АЭС подтвердил информацию о беспилотниках. «Мы следим за ситуацией», — заявил представитель центра.

«Несколько человек видели беспилотники, летающие над атомной электростанцией Doel», — сообщил специалист по энергетике Люк Пауэлс, передает VRT. Он отметил, что дронам запрещено летать вблизи АЭС, поскольку это бесполетная зона.

Нарушение бесполетной зоны не создало ядерной угрозы, по данным специалиста Как пояснил Пауэлс, ядерные реакторы защищены: самый старый, по его словам, выдержит удар легкого самолета, а другой окружен зданиями, способными выдержать падение Boeing 737. Поэтому, отметил специалист, дроны не способны нанести ущерб реакторам или их защитным сооружениям.

Незадолго до обнаружения дронов над АЭС приблизительно на час приостановил работу аэропорт бельгийского города Льежа из-за трех замеченных дронов рядом с ним. Позже воздушная гавань сняла ограничения. Аэропорт и ранее приостанавливал работу в ноябре из-за неопознанных беспилотников.

В начале ноября несколько беспилотников также заметили в Бельгии над военной базой Кляйне-Брогель, сообщил тогда министр обороны Бельгии Тео Франкен. Как отмечал портал NZZ, в октябре эта военная база была задействована в ежегодных учениях НАТО.

В последние месяцы власти некоторых европейских стран заявляли о вторжении беспилотников в их воздушное пространство. Некоторые из них обвиняли Россию в причастности к этому. Москва никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО, говорил глава МИДа Сергей Лавров.