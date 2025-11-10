 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Над бельгийской АЭС заметили три дрона

Над бельгийской атомной электростанцией (АЭС) Doel в ночь на 10 ноября заметили три беспилотника, они не повлияли на работу станции, сообщает VRT со ссылкой на оператора Engie.

Кризисный центр АЭС подтвердил информацию о беспилотниках. «Мы следим за ситуацией», — заявил представитель центра.

«Несколько человек видели беспилотники, летающие над атомной электростанцией Doel», — сообщил специалист по энергетике Люк Пауэлс, передает VRT. Он отметил, что дронам запрещено летать вблизи АЭС, поскольку это бесполетная зона.

Нарушение бесполетной зоны не создало ядерной угрозы, по данным специалиста Как пояснил Пауэлс, ядерные реакторы защищены: самый старый, по его словам, выдержит удар легкого самолета, а другой окружен зданиями, способными выдержать падение Boeing 737. Поэтому, отметил специалист, дроны не способны нанести ущерб реакторам или их защитным сооружениям.

Бельгия вслед за Польшей захотела применить статью 4 НАТО из-за дронов
Политика
Фото:Nicolas Maeterlinck / Belga News A / Global Look Press

Незадолго до обнаружения дронов над АЭС приблизительно на час приостановил работу аэропорт бельгийского города Льежа из-за трех замеченных дронов рядом с ним. Позже воздушная гавань сняла ограничения. Аэропорт и ранее приостанавливал работу в ноябре из-за неопознанных беспилотников.

В начале ноября несколько беспилотников также заметили в Бельгии над военной базой Кляйне-Брогель, сообщил тогда министр обороны Бельгии Тео Франкен. Как отмечал портал NZZ, в октябре эта военная база была задействована в ежегодных учениях НАТО.

В последние месяцы власти некоторых европейских стран заявляли о вторжении беспилотников в их воздушное пространство. Некоторые из них обвиняли Россию в причастности к этому. Москва никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО, говорил глава МИДа Сергей Лавров.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Егор Алимов
Бельгия АЭС дроны

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Бельгия вслед за Польшей захотела применить статью 4 НАТО из-за дронов
Политика
Аэропорт Льежа приостановил работу из-за неопознанных дронов
Политика
В Бельгии над военной базой заметили беспилотники
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Британия заподозрила Китай в удаленном доступе к электробусам Технологии и медиа, 02:13
Над бельгийской АЭС заметили три дрона Политика, 01:53
Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир» Политика, 01:49
Аэропорт Калуги ограничил взлет и посадку самолетов Политика, 01:26
Глава МИД Белоруссии назвал причину закрытия Литвой границ Политика, 01:15
Politico узнало о подготовке властей Нью-Йорка к введению нацгвардии Политика, 01:10
The Guardian раскрыла показания оппозиционера Рогова о работе на ФСБ Политика, 01:03
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Двух человек в Индии обвинили в незаконном вывозе индийцев в Россию Политика, 00:53
Путин в поздравлении ко дню МВД назвал приоритеты работы ведомства Общество, 00:52
Умер экс-комиссар Национальной футбольной лиги США Пол Тальябу Спорт, 00:36
В резиденции Зеленского пропал свет во время его интервью The Guardian Политика, 00:14
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Снижение цен на жилье в России в октябре резко замедлилось Недвижимость, 00:00