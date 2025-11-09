Аэропорт Геленджика открыли спустя десять часов
Аэропорт Геленджика возобновил прием и отправку воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения действовали более десяти с половиной часов — с 20:22 8 ноября по 7:02 9 ноября.
Кореняко отметил, что приостановка работы была необходима для обеспечения безопасности полетов.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
В ночь на 9 ноября ограничения вводили только в аэропорту Геленджика.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев