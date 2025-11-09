Аэропорт Геленджика открыли спустя десять часов

Аэропорт Геленджика возобновил прием и отправку воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения действовали более десяти с половиной часов — с 20:22 8 ноября по 7:02 9 ноября.

Кореняко отметил, что приостановка работы была необходима для обеспечения безопасности полетов.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В ночь на 9 ноября ограничения вводили только в аэропорту Геленджика.