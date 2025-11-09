 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Геленджика открыли спустя десять часов

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Геленджика возобновил прием и отправку воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения действовали более десяти с половиной часов — с 20:22 8 ноября по 7:02 9 ноября.

Кореняко отметил, что приостановка работы была необходима для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Геленджика временно закрыли для взлета и посадки
Общество
Фото:Николай Яковлев / ТАСС

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

В ночь на 9 ноября ограничения вводили только в аэропорту Геленджика.

Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Попавшего под снежную лавину на Камчатке геолога нашли живым Общество, 07:26
Аэропорт Геленджика открыли спустя десять часов Политика, 07:19
Москвичам пообещали пасмурный день и моросящий дождь Общество, 07:11
Посол России ответил на вопрос об индийцах в российской армии Политика, 07:00
«РИА Новости» сообщило об аресте почти 10 человек по делу о связях с СБУ Политика, 06:27
Посол России заявил о цели увеличить торговлю с Индией до $100 млрд Экономика, 06:19
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Орловской и Тульской областях объявили ракетную опасность Политика, 05:59
МВД назвало семь самых распространенных тем из объявлений мошенников Общество, 05:47
Депутаты Малави потребуют от властей отчет из-за выезда девушек в Россию Политика, 05:38
Белый дом поспорил с Орбаном о разрешении на нефть из России Политика, 05:36
Пресс-секретарь Белого дома назвала «Би-би-си» «фейковым СМИ» Политика, 05:20
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Столтенберг рассказал о страхе стать «свидетелем конца НАТО» из-за Трампа Политика, 04:43