В Киеве произошел блэкаут после ударов по инфраструктуре

В Киеве начался блэкаут. Ранее власти предупредили, что ограничительные меры продлятся до конца 8 ноября

Киев, Украина (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

В Киеве пропала подача света, пишут украинские СМИ, в том числе «Новини.Live», ТСН и «Страна». Издания опубликовали кадры, на которых видно дома с темными окнами и негорящие фонари вдоль дороги.

В «Укрэнерго» предупредили, что из-за «сложной ситуации в энергосистеме» в украинских регионах будут отключения света 8 и 9 ноября. До этого пресс-служба «Центрэнерго» сообщила об отключении всех государственных теплоэлектростанций Украины после удара. По данным компании, в настоящий момент уровень генерации ТЭС находится на нуле. Речь идет о Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской в Киевской области.

«Мы остановились. Сейчас — ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» — отметили там.

Утром 8 ноября Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по объектам газо-энергетического сектора, обеспечивающим их деятельность. В оборонном ведомстве добавили, что «цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», удар был нанесен в ответ на «террористические атаки Украины по гражданским объектам».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Вечером 8 ноября белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе систем противовоздушной обороны над Белгородом и Белгородским районом. Предварительно, пострадавших нет, однако на нескольких улицах в региональном центре наблюдаются проблемы с электричеством, отметил он.

Кроме того, энергоснабжение отсутствует в части поселка Дубовое Белгородского района. Без света остаются более 20 тыс. жителей. «Все аварийные и оперативные службы работают на местах. Энергетики восстанавливают электроснабжение», — добавил Гладков.