 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Киеве произошел блэкаут после ударов по инфраструктуре

Сюжет
Военная операция на Украине
В Киеве начался блэкаут. Ранее власти предупредили, что ограничительные меры продлятся до конца 8 ноября
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

В Киеве пропала подача света, пишут украинские СМИ, в том числе «Новини.Live», ТСН и «Страна». Издания опубликовали кадры, на которых видно дома с темными окнами и негорящие фонари вдоль дороги.

В «Укрэнерго» предупредили, что из-за «сложной ситуации в энергосистеме» в украинских регионах будут отключения света 8 и 9 ноября. До этого пресс-служба «Центрэнерго» сообщила об отключении всех государственных теплоэлектростанций Украины после удара. По данным компании, в настоящий момент уровень генерации ТЭС находится на нуле. Речь идет о Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской в Киевской области.

«Мы остановились. Сейчас — ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» — отметили там.

В Киеве на фоне частичного блэкаута возникли перебои с водой
Политика
Фото:BlurryMe / Shutterstock

Утром 8 ноября Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, а также по объектам газо-энергетического сектора, обеспечивающим их деятельность. В оборонном ведомстве добавили, что «цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», удар был нанесен в ответ на «террористические атаки Украины по гражданским объектам».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Вечером 8 ноября белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе систем противовоздушной обороны над Белгородом и Белгородским районом. Предварительно, пострадавших нет, однако на нескольких улицах в региональном центре наблюдаются проблемы с электричеством, отметил он.

Кроме того, энергоснабжение отсутствует в части поселка Дубовое Белгородского района. Без света остаются более 20 тыс. жителей. «Все аварийные и оперативные службы работают на местах. Энергетики восстанавливают электроснабжение», — добавил Гладков.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Украина отключение электричества Киев
Материалы по теме
Прокуратура начала проверку из-за блэкаута в Мытищах
Общество
В Киеве на фоне частичного блэкаута возникли перебои с водой
Политика
В Киеве после блэкаута возник транспортный коллапс
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 12:49
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Honda отозвала в США более 400 тыс. автомобилей из-за риска потери колес Бизнес, 22:17
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
В Германии раскритиковали планы депутатов АдГ поехать на симпозиум в Сочи Политика, 21:48
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
СКА прервал шестиматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ Спорт, 21:45
Джокович стал старейшим в истории победителем турнира ATP Спорт, 21:36
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Умер бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон Общество, 21:35
Маск решил стать триллионером. Что он сможет себе позволить? Политика, 21:31
В Киеве произошел блэкаут после ударов по инфраструктуре Политика, 21:24
Reuters узнал, что Израиль нашел признаки военных преступлений ЦАХАЛ Политика, 21:18
Джокович выиграл 101-й титул ATP в карьере на турнире в Афинах Спорт, 21:13
Арабские страны встревожились из-за плана США по «Новой Газе» Политика, 21:11
Рыбакина обыграла Соболенко в финале Итогового турнира WTA Спорт, 21:03