 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Военные за ночь перехватили 44 украинских дрона над двумя регионами

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь уничтожили 44 украинских дрона самолетного типа над двумя регионами России, сообщаетпресс-служба Минобороны.

Все беспилотники были перехвачены в период с 23:00 мск 8 ноября до 7:00 мск 9 ноября. Над Брянской областью военные сбили 43 БПЛА, а еще один дрон был уничтожен над Ростовской областью.

Над регионами России за три часа сбили 15 дронов
Политика

Губернатор Брянской области Александр Богомаз с вечера сообщал о ракетной опасности в регионе, тревогу несколько раз отменяли и объявляли вновь в течение ночи. Утром глава региона сообщил о перехвате военными 43 дронов, подчеркнув, что пострадавших нет.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, сообщил что силы ПВО сбили БПЛА в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районе, никто не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Софья Полковникова
дроны Брянская область Ростовская область
Материалы по теме
Дроны атаковали подстанцию в Вологодской области
Политика
Три сотрудницы предприятия пострадали при атаке БПЛА в Брянской области
Политика
В торговом центре в ЛНР произошел пожар в результате атаки БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Гладков заявил о серьезном ущербе энерго- и теплоснаснабжению Белгорода Политика, 09:14
Посол заявил о разрушении «почти всей базы» контроля над вооружениями Политика, 09:02
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Посол Бацанов: Как спасти то, что осталось от контроля за ядерным оружиемПодписка на РБК, 09:01
Стоит ли играть в ОФЗ: принципы облигационного портфеля на 2026 год Инвестиции, 09:00
Европа хочет соперничать с Маском в космосе. Что из этого получитсяПодписка на РБК, 09:00
В части Воронежа отключали свет из-за возгорания после атаки дронов Политика, 08:38
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
В России уменьшилось количество пенсионеров Общество, 08:23
В Великобритании в ночь Гая Фокса сожгли чучело Кира Стармера Общество, 08:17
Россия передаст Индии лицензию на выпуск истребителя пятого поколения Политика, 08:05
В России с 2022 года сократилось число операторов городского транспорта Бизнес, 08:00
Военные за ночь перехватили 44 украинских дрона над двумя регионами Политика, 07:53
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46