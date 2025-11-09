Военные за ночь перехватили 44 украинских дрона над двумя регионами

Силы ПВО за ночь уничтожили 44 украинских дрона самолетного типа над двумя регионами России, сообщаетпресс-служба Минобороны.

Все беспилотники были перехвачены в период с 23:00 мск 8 ноября до 7:00 мск 9 ноября. Над Брянской областью военные сбили 43 БПЛА, а еще один дрон был уничтожен над Ростовской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз с вечера сообщал о ракетной опасности в регионе, тревогу несколько раз отменяли и объявляли вновь в течение ночи. Утром глава региона сообщил о перехвате военными 43 дронов, подчеркнув, что пострадавших нет.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, сообщил что силы ПВО сбили БПЛА в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районе, никто не пострадал.