Военная операция на Украине
0

Над регионами России за три часа сбили 15 дронов

Минобороны: над регионами России за три часа сбили 15 дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

В период с 20:00 до 23:00 мск ПВО уничтожила 15 беспилотников, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

Больше всего БПЛА перехватили над Крымом — там сбили 12 дронов. Еще два беспилотника уничтожили над акваторией Черного моря и один — над Ростовской областью.

В 20:22 в аэропорту Геленджика приостановили прием и выпуск самолетов.

Системы ПВО сбили дрон над Московским регионом
Политика
Москва

Ранее ведомство отчиталось о 15 уничтоженных с 12:00 до 20:00 дронах. Их перехватили над Крымом, Волгоградской, Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Минобороны Крым Черное море Ростовская область БПЛА беспилотники
