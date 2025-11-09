Над регионами России за три часа сбили 15 дронов
В период с 20:00 до 23:00 мск ПВО уничтожила 15 беспилотников, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.
Больше всего БПЛА перехватили над Крымом — там сбили 12 дронов. Еще два беспилотника уничтожили над акваторией Черного моря и один — над Ростовской областью.
В 20:22 в аэропорту Геленджика приостановили прием и выпуск самолетов.
Ранее ведомство отчиталось о 15 уничтоженных с 12:00 до 20:00 дронах. Их перехватили над Крымом, Волгоградской, Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря.
