Несколько человек пострадали при столкновении поездов под Братиславой
На участке Пезинок — Братислава в Словакии столкнулись два поезда, сообщила словацкая полиция на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в Россиии).
«В 19:31 на линии 158 поступило сообщение о столкновении двух поездов на участке Пезинок — Братислава. Все экстренные службы переведены на место», — написало ведомство.
Denník N пишет, что несколько человек получили ранения. По данным издания, некоторые машины скорой помощи уже отправляются в Братиславу. Многие пассажиры вышли из поездов с чемоданами и пошли к местному супермаркету.
Издание со ссылкой на железнодорожную службу сообщило, что столкновение поездов не было лобовым, поскольку оба состава двигались в одном направлении. Причины происшествия устанавливаются. Также железнодорожники не исключили временного закрытия участка, на котором произошло столкновение.
«Я твердо уверен, что со всеми пассажирами всё будет в порядке», — написал в Facebook глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток. Он направился на место столкновения поездов, пишет Denník N.
Ранее в октябре в районе города Рожнява на востоке Словакии столкнулись два скоростных поезда. Пострадали не менее 100 человек, получив легкие травмы. В местной полиции уточнили, что это были два встречных экспресса.
