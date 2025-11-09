Несколько человек пострадали при столкновении поездов под Братиславой

На участке Пезинок — Братислава в Словакии столкнулись два поезда, сообщила словацкая полиция на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в Россиии).

«В 19:31 на линии 158 поступило сообщение о столкновении двух поездов на участке Пезинок — Братислава. Все экстренные службы переведены на место», — написало ведомство.

Denník N пишет, что несколько человек получили ранения. По данным издания, некоторые машины скорой помощи уже отправляются в Братиславу. Многие пассажиры вышли из поездов с чемоданами и пошли к местному супермаркету.

Издание со ссылкой на железнодорожную службу сообщило, что столкновение поездов не было лобовым, поскольку оба состава двигались в одном направлении. Причины происшествия устанавливаются. Также железнодорожники не исключили временного закрытия участка, на котором произошло столкновение.

«Я твердо уверен, что со всеми пассажирами всё будет в порядке», — написал в Facebook глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток. Он направился на место столкновения поездов, пишет Denník N.

Ранее в октябре в районе города Рожнява на востоке Словакии столкнулись два скоростных поезда. Пострадали не менее 100 человек, получив легкие травмы. В местной полиции уточнили, что это были два встречных экспресса.