В Словакии при лобовом столкновении поездов пострадали не менее 20 человек

Фото: Pietukhova / Fotodom / Shutterstock

В районе города Рожнява на востоке Словакии столкнулись два скоростных поезда. По данным телеканала TA3, пострадали не менее 20 человек. Проводится эвакуация людей.

«Перед туннелем недалеко от деревни Яблонов-над-Турне в районе города Рожнява столкнулись два встречных экспресса с большим количеством пассажиров», — сообщили в местной полиции.

Представитель Словацкой железнодорожной компании Ян Бачек уточнил, что столкнулись два экспресса R913 и R914 GEMERAN в месте пересечения путей, там, где железная дорога переходит в однопутный участок.

Как сообщило агентству TASR, на маршруте уже организованы запасные автобусы.

На место происшествия направлены пять машин скорой помощи и спасательный вертолет, передает Novy Cas. Степень тяжести травм пострадавших пока неизвестна. Ведется расследование причин случившегося.

Премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что к месту аварии направляются члены правительства. «Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в железнодорожной катастрофе и выражаю надежду, что обойдется без жертв. Я нахожусь в прямом контакте с министром транспорта и министром внутренних дел, которые направляются к месту трагедии. Я против любых преждевременных выводов, поэтому причины этой трагедии должны быть выяснены путем тщательного расследования», — написал он в Facebook.