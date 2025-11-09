Жителям британского графства пообещали ремонт дорог через 103 года

Жителям британского графства Оксфордшир пообещали капитальный ремонт дороги через 103 года. Дорогу с выбоинами на улице Хоршем-Клоуз в городе Банбери не ремонтировали с 1983 года, пишет The Telegraph.

Предполагаемый срок в 103 года местным жителям озвучил окружной совет, сославшись на ежегодное исследованию местных органов власти по содержанию дорог (ALARM).

Один из местных жителей сообщил The Telegraph, что дыры на дороге часто латают, но основательно дорогу не чинят уже более 40 лет. «На дороге постоянно появляется множество выбоин, но их быстро заделывают. Как и все выбоины, когда влага попадает в почву, она замерзает и снова появляется», — рассказал местный житель.

«К сожалению, финансирование, получаемое местными властями, означает, что не все дороги могут быть отремонтированы в желаемые нами сроки. Поэтому наша политика заключается в применении подхода, основанного на оценке рисков», — заявил член совета по транспорту Эндрю Гант после обращений жителей Оксфордшира.

Он добавил, что последние данные исследования ALARM показывают, что средний межремонтный срок для дорог в Англии составляет 103 года.