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Политика ,  
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Британия выделит Украине до £10 млн на ремонт дорог для вывоза зерна

Великобритания выделит «Укрзализныце» до £10 млн (около $12,28 млн) на ремонт железных дорог и помощь в вывозе зерна этим путем, сообщает пресс-служба британского парламента.

В Лондоне заявляют, что из-за продовольственного кризиса «47 млн человек по всему миру рискуют столкнуться с гуманитарной катастрофой».

«В дополнение к предотвращению вывоза зерна из Украины через Черное море — маршрут, по которому исторически экспортировалось 96% украинского зерна, российские атаки препятствуют железнодорожному экспорту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Великобритания ведет переговоры с украинским правительством о том, как «максимально увеличить пропускную способность железных дорог и обеспечить движение как поездов, так и зерна».

Офис генсека ООН сообщил о поддержке экспорта зерна с Украины и из России
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Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

По оценке ООН, около 20 млн тонн зерна оказалось заблокировано в украинских портах с началом военных действий России. Вице-директор продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Маурицио Мартина предупреждал о том, что ситуация может привести к увеличению числа голодающих в мире на 18 млн человек.

Киев обвинял в блокировании портов Москву и призывал международное сообщество принять участие в решении ситуации. Российские власти заявляли, что не препятствуют экспорту по морю и что для безопасного выхода кораблей украинская сторона должна разминировать порты. Москва также связала усиление продовольственного кризиса в мире с санкциями, введенными западными странами против России.

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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