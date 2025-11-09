Путину показали видео с потерявшим ноги бойцом, которому он помог

Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Президенту России Владимиру Путину после заседания Совета по межнациональным отношениям показали видеообращение российского добровольца, потерявшего обе ноги на фронте, но отказавшегося покидать Донбасс. Ролик опубликовал в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Павел Зарубин.

Он напомнил, что еще в 2023 году главу государства попросили убедить солдата поставить протезы. Теперь тот учится заново ходить и намерен вернуться в зону боевых действий.

«Начал ходить, через две недели у меня будет четкий, уверенный шаг, хорошая амплитуда. И задача, поставленная Родиной, будет выполнена», — заявил военнослужащий на видео.

Ролик с военным Путину показал глава ФАДН Игорь Баринов на заседании Совета по межнациональным отношениям, которое прошло 5 ноября. Он напомнил, что в 2023 году в заседании совета принимал участие афганец, этнический пуштун Рафи Абдул Джабар с позывным «Абдулла», который в 2014 году ушел добровольцем в Донбасс и потерял обе ноги. Баринов подчеркнул, что просил президента уговорить Джабара установить протезы, а на минувшей неделе военнослужащий уже сделал свои первые шаги. «Видеоподтверждение он мне прислал — будет секунда, я Вам потом покажу. На прошлой неделе он сделал первые шаги на своих новых ногах и передавал Вам огромные слова признательности и благодарности», — сказал на заседании Баринов. Путин в ответ попросил передать военному привет.

В конце октября Путин приехал в военный госпиталь в Москве навестить раненых бойцов. Глава государства принес с собой иконы, которые на прошлый день рождения ему подарили военные. Президент рассказывал, что эти иконы спасли им жизнь и на них — следы от пуль.