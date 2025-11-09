Путину показали видео с потерявшим ноги бойцом, которому он помог
Президенту России Владимиру Путину после заседания Совета по межнациональным отношениям показали видеообращение российского добровольца, потерявшего обе ноги на фронте, но отказавшегося покидать Донбасс. Ролик опубликовал в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Павел Зарубин.
Он напомнил, что еще в 2023 году главу государства попросили убедить солдата поставить протезы. Теперь тот учится заново ходить и намерен вернуться в зону боевых действий.
«Начал ходить, через две недели у меня будет четкий, уверенный шаг, хорошая амплитуда. И задача, поставленная Родиной, будет выполнена», — заявил военнослужащий на видео.
Ролик с военным Путину показал глава ФАДН Игорь Баринов на заседании Совета по межнациональным отношениям, которое прошло 5 ноября. Он напомнил, что в 2023 году в заседании совета принимал участие афганец, этнический пуштун Рафи Абдул Джабар с позывным «Абдулла», который в 2014 году ушел добровольцем в Донбасс и потерял обе ноги. Баринов подчеркнул, что просил президента уговорить Джабара установить протезы, а на минувшей неделе военнослужащий уже сделал свои первые шаги. «Видеоподтверждение он мне прислал — будет секунда, я Вам потом покажу. На прошлой неделе он сделал первые шаги на своих новых ногах и передавал Вам огромные слова признательности и благодарности», — сказал на заседании Баринов. Путин в ответ попросил передать военному привет.
В конце октября Путин приехал в военный госпиталь в Москве навестить раненых бойцов. Глава государства принес с собой иконы, которые на прошлый день рождения ему подарили военные. Президент рассказывал, что эти иконы спасли им жизнь и на них — следы от пуль.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев