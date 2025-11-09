Гладков сообщил о гибели мужчины после атаки БПЛА в Белгородской области
Мирный житель погиб после атаки FPV-дрона ВСУ на легковой автомобиль в селе Козинка Грайворонского округа Белгородской области, ранее мужчину считали пропавшим. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Сегодня стало известно, что два дня назад в селе Козинка Грайворонского округа от удара FPV-дрона по легковому автомобилю погиб мужчина, ранее считавшийся пропавшим», — написал Гладков.
Он отметил, что мужчина умер на месте, машина полностью выгорела.
Об атаке ВСУ на Козинку Грайворонского района Гладков сообщал 6 ноября. На следующий день он информировал об ударах по тому району. В частности, в Грайвороне в результате сброса взрывного устройства с БПЛА были повреждены частный дом, три легковых и один грузовой автомобиль.
