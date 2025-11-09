 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков сообщил о гибели мужчины после атаки БПЛА в Белгородской области

Гладков: считавшийся пропавшим после атаки БПЛА в селе Козинка мужчина погиб
Сюжет
Военная операция на Украине

Мирный житель погиб после атаки FPV-дрона ВСУ на легковой автомобиль в селе Козинка Грайворонского округа Белгородской области, ранее мужчину считали пропавшим. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Сегодня стало известно, что два дня назад в селе Козинка Грайворонского округа от удара FPV-дрона по легковому автомобилю погиб мужчина, ранее считавшийся пропавшим», — написал Гладков.

Он отметил, что мужчина умер на месте, машина полностью выгорела.

Дроны атаковали подстанцию в Вологодской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Об атаке ВСУ на Козинку Грайворонского района Гладков сообщал 6 ноября. На следующий день он информировал об ударах по тому району. В частности, в Грайвороне в результате сброса взрывного устройства с БПЛА были повреждены частный дом, три легковых и один грузовой автомобиль.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
дроны Вячеслав Гладков Белгородская область
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Три сотрудницы предприятия пострадали при атаке БПЛА в Брянской области
Политика
В торговом центре в ЛНР произошел пожар в результате атаки БПЛА
Политика
Ростовский губернатор сообщил об отбитой атаке БПЛА в Новошахтинске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Министр обороны Латвии назвал свою страну «сверхдержавой беспилотников» Политика, 16:59
Подруга семьи Эрика Булатова назвала причину его смерти Общество, 16:55
«Локомотив» остался без капитана на матч с «Краснодаром» Спорт, 16:52
Путину показали видео с потерявшим ноги бойцом, которому он помог Политика, 16:42
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 16:40
Ким Дотком после остановки ТЭС на Украине призвал к урегулированию Политика, 16:38
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Организатор маршрута Трабзон — Сочи назвал беспределом отказ зайти в порт Общество, 16:17
Семак фразой «увидели весенний футбол» оценил матч «Зенита» в Самаре Спорт, 16:10
Axios узнал о приостановке Вашингтоном поставок оружия НАТО на $5 млрд Политика, 16:09
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Лавров назвал союзника России, помимо армии и флота Политика, 15:56
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 15:56