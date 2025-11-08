Дроны атаковали подстанцию в Вологодской области

По подстанции «Белозерская» было три попадания, однако отключений электроэнергии в регионе не произошло, сообщил Филимонов. Пострадавших в результате атаки нет

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Украинские дроны атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области, отключений электроэнергии в регионе не произошло, сообщил губернатор Георгий Филимонов в телеграм-канале.

По его словам, предварительно зафиксировано три попадания. Масштаб повреждений уточняется. Напряжение подстанции — 750 кВ.

Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.

«Энергоснабжение региона осуществляется в штатном режиме. Отключений электроэнергии в Вологодской области нет», — заключил Филимонов.

Ночью и утром 8 ноября несколько российских регионов были атакованы дронами. На фоне угрозы аэропорты Вологды и Череповца (город в Вологодской области) остановили прием и отправку рейсов.

Угрозу атаки дронов также объявили в Ленинградской области, соседствующей с Вологодской.

В Волгоградской области ночью силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты энергетики. Было нарушено электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП «Балашовская» населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах. Специалисты начали его восстановление.

В ночь на 8 ноября, по данным Минобороны, над российскими регионами перехватили 79 украинских беспилотников. Ведомство также сообщило о перехвате трех дронов в период с 7:00 до 9:00 мск: по одному беспилотнику сбили в Московском регионе, Калужской и Смоленской областях.