Военная операция на Украине⁠,
Дроны атаковали подстанцию в Вологодской области

Филимонов: дроны атаковали подстанцию в Вологодской области
Сюжет
Военная операция на Украине
По подстанции «Белозерская» было три попадания, однако отключений электроэнергии в регионе не произошло, сообщил Филимонов. Пострадавших в результате атаки нет
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Украинские дроны атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области, отключений электроэнергии в регионе не произошло, сообщил губернатор Георгий Филимонов в телеграм-канале.

По его словам, предварительно зафиксировано три попадания. Масштаб повреждений уточняется. Напряжение подстанции — 750 кВ.

Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.

«Энергоснабжение региона осуществляется в штатном режиме. Отключений электроэнергии в Вологодской области нет», — заключил Филимонов.

Политика

Ночью и утром 8 ноября несколько российских регионов были атакованы дронами. На фоне угрозы аэропорты Вологды и Череповца (город в Вологодской области) остановили прием и отправку рейсов.

Угрозу атаки дронов также объявили в Ленинградской области, соседствующей с Вологодской.

В Волгоградской области ночью силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты энергетики. Было нарушено электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП «Балашовская» населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах. Специалисты начали его восстановление.

В ночь на 8 ноября, по данным Минобороны, над российскими регионами перехватили 79 украинских беспилотников. Ведомство также сообщило о перехвате трех дронов в период с 7:00 до 9:00 мск: по одному беспилотнику сбили в Московском регионе, Калужской и Смоленской областях.

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Вологодская область беспилотники подстанция энергоснабжение Георгий Филимонов
Георгий Филимонов фото
Георгий Филимонов
политик, губернатор Вологодской области
23 февраля 1980 года
