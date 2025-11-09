Ким Дотком после остановки ТЭС на Украине призвал к урегулированию

Киев, Украина (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega, немецко-финский бизнесмен Ким Дотком призвал к началу переговоров после отключения электростанций на Украине. Об этом он заявил в Х.

«В Киеве нет электричества. Все государственные электростанции отключены.

Зима близко. Заключите мир», — написал в посте Дотком.

Вечером 8 ноября «Центрэнерго» Украины сообщила, что все государственные теплоэлектростанции остановились и больше не генерируют электроэнергию после удара.

Утром в тот день Минобороны России сообщило о массированном ударе высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающим их работу. В ведомстве подчеркнули, что удар стал ответом на «террористические атаки Украины по гражданским объектам».