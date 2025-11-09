Ким Дотком после остановки ТЭС на Украине призвал к урегулированию
Основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega, немецко-финский бизнесмен Ким Дотком призвал к началу переговоров после отключения электростанций на Украине. Об этом он заявил в Х.
«В Киеве нет электричества. Все государственные электростанции отключены.
Зима близко. Заключите мир», — написал в посте Дотком.
Вечером 8 ноября «Центрэнерго» Украины сообщила, что все государственные теплоэлектростанции остановились и больше не генерируют электроэнергию после удара.
Утром в тот день Минобороны России сообщило о массированном ударе высокоточным оружием большой дальности по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающим их работу. В ведомстве подчеркнули, что удар стал ответом на «террористические атаки Украины по гражданским объектам».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев