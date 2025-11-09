В ДТП с Mercedes на Крымском мосту погибли два человека, еще двое пострадали

В ДТП с Mercedes на Крымском мосту погибли два человека

На Крымском мосту произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает МВД республики в своем телеграм-канале.

Авария случилась вечером 8 ноября — автомобиль марки Mercedes-Benz, предварительно, попытался обогнать пассажирский автобус «Краснодар-Севастополь», но не справился с управлением. В итоге он врезался в бетонное ограждение и опрокинулся.

Водитель и пассажир погибли, еще двух несовершеннолетних пассажиров госпитализировали.

На опубликованных ведомством кадрах с места ДТП видно сильно поврежденный автомобиль и группу работающих вокруг него спасателей.

Прокуратура Крыма во взаимодействии с Южной транспортной прокуратурой взяла под контроль установление обстоятельств аварии.