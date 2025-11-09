 Перейти к основному контенту
Подрыв «Северных потоков»⁠,
0

Лубинец заявил о плохом состоянии обвиняемого по делу «Северных потоков»

Лубинец: задержанный по делу «Северных потоков» Кузнецов в критическом состоянии
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»

Обвиняемый в терактах на газопроводах «Северный поток» украинец Сергей Кузнецов, который находится в итальянской тюрьме, сейчас в критическом состоянии, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем телеграм-канале. По его словам, мужчина объявил голодовку с 31 октября.

«Встретился с Галиной Кузнецовой — женой Сергея Кузнецова. <...> Женщина рассказала, что Сергей продолжает голодовку и находится в критическом состоянии здоровья», — написал Лубинец.

Украинский омбудсмен заявил, что взял под личный контроль ситуацию. Он считает, что Кузнецова содержат в колонии строгого режима в ненадлежащих условиях, а это нарушает Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Лубинец добавил, что отправил письма в МИД Украины, Минюст Италии, вице-президенту Европарламента Пине Пичерно, омбудсмену Италии и ряду правозащитных организаций.

Кузнецова задержали в августе в Италии по запросу Германии. Он ожидает решения суда по делу об экстрадиции. В суде в Болонье он не признал свою вину в участии в диверсии на «Северных потоках», указав, что в это время он был на Украине.

Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец объявил голодовку
Политика
Последствия утечки газа из трубопроводной системы &laquo;Северный поток-2&raquo;, 27 сентября 2022&nbsp;г.

По данным The Wall Street Journal, Кузнецов — капитан ВСУ в отставке и бывший сотрудник СБУ. В мае 2022 года его наняли для проведения диверсии на Nord Stream, он руководил группой из двух военнослужащих и четырех гражданских водолазов, а взрывы произошли в сентябре того же года. Вычислить его удалось, так как он использовал свой украинский паспорт для покупки авиабилетов из Польши и регистрации в отеле в Италии.

Президент Владимир Путин после подрыва «Северных потоков» возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов», США и Великобритания свою причастность отрицали. Путин также называл «чушью» версию, что в подрыве участвовали некие украинские активисты.

