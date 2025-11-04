Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец объявил голодовку

Украинец Сергей Кузнецов, обвиняемый в подрыве газопроводов «Северный поток», объявил голодовку в итальянской тюрьме. Об этом cообщил его адвокат Никола Канестрини, передает Agenzia Nova.

Юрист отметил, что с момента помещения под стражу 22 августа Кузнецов не получал пищу, «соответствующую его состоянию здоровья». Обвиняемый отказался от еды 29 октября.

«Он требует соблюдения его основных прав, в том числе права на адекватное питание, здоровую окружающую среду, достойные условия содержания под стражей и равное обращение с другими заключенными в отношении посещений членов семьи и доступа к информации», — сообщил адвокат.

Кузнецов не ест мясо.

Украинец был задержан в августе в Италии. Его считают руководителем всей диверсионной команды (всего включала семь человек) по подрыву «Северных потоков», произошедшего 26 сентября 2022 года. ФСБ России квалифицировала произошедшее как акт международного терроризма.

Кузнецов ранее служил в ВСУ и СБУ. Вину он не признает.

27 октября итальянский суд постановил выдать Кузнецова Германии. Защита украинца обжаловала это решение в Верховном кассационном суде, тот вынесет решение в течение месяца. Канестрини считает, что судебное разбирательство в отношении Кузнецова сопровождалось серьезными процессуальными нарушениями.