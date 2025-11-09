В Воронеже объявили угрозу удара дронов
В Воронеже объявлена угроза атаки дронов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал он в телеграм-канале.
За несколько минут до этого опасность атаки беспилотников объявили во всем регионе.
Утром Гусев рассказал, что подачу электричества в некоторых частях Воронежа приостанавливали после возгорания на одном из коммунальных объектов. Его причиной стала ночная атака БПЛА.
