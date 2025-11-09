 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Воронеже объявили угрозу удара дронов

Гусев: в Воронеже действует тревога в связи с угрозой удара БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

В Воронеже объявлена угроза атаки дронов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал он в телеграм-канале.

За несколько минут до этого опасность атаки беспилотников объявили во всем регионе.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Утром Гусев рассказал, что подачу электричества в некоторых частях Воронежа приостанавливали после возгорания на одном из коммунальных объектов. Его причиной стала ночная атака БПЛА.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Теги
Воронеж дроны Воронежская область
Материалы по теме
В части Воронежа отключали свет из-за возгорания после атаки дронов
Политика
Военные за ночь перехватили 44 украинских дрона над двумя регионами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
В Кремле рассказали о возможном ответе России на ядерные испытания США Политика, 13:56
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Крымском мосту детей Общество, 13:51
Умер художник Эрик Булатов Общество, 13:36
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
Российского бойца нокаутировали на второй минуте боя в UFC Спорт, 13:30
В Ростове-на-Дону танкер «Клавдия» с маслом столкнулся с сухогрузом Общество, 13:22
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Глава Колумбии предостерег США легендой о беркуте и кондоре Политика, 13:12
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 13:09
В Воронеже объявили угрозу удара дронов Политика, 13:07
Месси сделал 400-ю голевую передачу в карьере Спорт, 13:04
Польза и вред мандаринов для здоровья: советы врача Стиль, 13:00
Минобороны сообщило о срыве попыток ВСУ выйти из окружения близ Покровска Политика, 12:59
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52