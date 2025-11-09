 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров заявил о трудностях США с убеждением Зеленского в достижении мира

Лавров: США обещали добиться от Зеленского урегулирования, но возникли трудности
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Власти США на переговорах на Аляске заверили, что смогут договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским о достижении мира, но с этим возникли трудности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».

«Американцы заверили нас, что смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира», — подчеркнул он

По словам Лаврова, в ходе переговоров были согласованы подходы к урегулированию конфликта на основе предложений президента Владимира Путина. Он добавил, что, по имеющейся информации, лидеры ЕС и Британии предпринимают попытки убедить Вашингтон отказаться от курса на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине и перейти к тактике военного давления на Москву.

Лавров ответил на вопрос о «тайном посыле» свитера с «СССР» на Аляске
Политика

В этом же интервью Лавров заявил, что, хотя диалог России и США по раздражителям затягивается, стороны его не остановили, в частности, Москва ждет от Вашингтона подтверждения, остались ли в силе договоренности по Украине, достигнутые на саммите на Аляске.

15 августа прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Встреча была первым саммитом лидеров двух государств за четыре года. По итогам обсуждений Трамп заявил о достижении согласия «по многим, многим пунктам», но отметил, что сделки по Украине пока нет. Путин, в свою очередь, назвал переговоры полезными и подчеркнул, что Россия готова работать над безопасностью Украины.

Валерия Доброва
Сергей Лавров МИД Россия США Украина
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
