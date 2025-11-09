Лавров заявил о трудностях США с убеждением Зеленского в достижении мира

Сергей Лавров (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Власти США на переговорах на Аляске заверили, что смогут договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским о достижении мира, но с этим возникли трудности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «РИА Новости».

«Американцы заверили нас, что смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира», — подчеркнул он

По словам Лаврова, в ходе переговоров были согласованы подходы к урегулированию конфликта на основе предложений президента Владимира Путина. Он добавил, что, по имеющейся информации, лидеры ЕС и Британии предпринимают попытки убедить Вашингтон отказаться от курса на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине и перейти к тактике военного давления на Москву.

В этом же интервью Лавров заявил, что, хотя диалог России и США по раздражителям затягивается, стороны его не остановили, в частности, Москва ждет от Вашингтона подтверждения, остались ли в силе договоренности по Украине, достигнутые на саммите на Аляске.

15 августа прошли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Встреча была первым саммитом лидеров двух государств за четыре года. По итогам обсуждений Трамп заявил о достижении согласия «по многим, многим пунктам», но отметил, что сделки по Украине пока нет. Путин, в свою очередь, назвал переговоры полезными и подчеркнул, что Россия готова работать над безопасностью Украины.