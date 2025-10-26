Лавров ответил на вопрос о «тайном посыле» свитера с «СССР» на Аляске

Лавров — о выборе свитера с надписью «СССР» на Аляске: тайного посыла не было

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что надетый им во время визита на Аляску свитер с надписью «СССР» не нес тайного посыла. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Ультраханг» (Венгрия).

«На Аляске это был случайный выбор или тайный посыл?» — спросил его интервьюер.

«Нет», — ответил Лавров.

«У нас есть и футболки с гербом Российской империи. Многие их носят. Это часть истории. К тому же свитер был очень стильный, и он очень популярен...» — отметил министр.

Он добавил, что в любой стране есть одежда с отсылками к истории. «Для меня Советский Союз — это моя Родина. Я там родился. Я наслаждался своей молодостью. Я наслаждался работой в Министерстве иностранных дел. Я не думаю, что мы должны стыдиться своей Родины», — подчеркнул Лавров.

Прежде глава МИДа объяснял, что его свитер не сигнализировал о желании восстановить Советский Союз. «Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что те, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы», — отмечал Лавров. По его словам, в США его свитер восприняли «без истерик».

Путин в шутку комментировал выбор Лавровым этого элемента одежды тем, что министр — «империалист».