Метро в Харькове остановило работу второй день подряд
Метрополитен Харькова вновь приостановил работу из-за низкого напряжения, сообщается в его телеграм-канале.
«В связи с понижением напряжения ниже допустимого движение поездов по линиям метрополитена временно приостановлено», — сообщили в пресс-службе метро.
Накануне харьковское метро также не работало, но утром 9 ноября движение поездов возобновили. Однако спустя час метрополитен вновь сообщил о его приостановке.
Мэр Игорь Терехов сообщал об «ощутимом дефиците» электроэнергии в Харькове, из-за чего «Укрэнерго» вынуждено вводить аварийные отключения. Вечером 8 ноября свет пропал почти во всем городе.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев