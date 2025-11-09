Метро в Харькове остановило работу второй день подряд

Метрополитен Харькова вновь приостановил работу из-за низкого напряжения, сообщается в его телеграм-канале.

«В связи с понижением напряжения ниже допустимого движение поездов по линиям метрополитена временно приостановлено», — сообщили в пресс-службе метро.

Накануне харьковское метро также не работало, но утром 9 ноября движение поездов возобновили. Однако спустя час метрополитен вновь сообщил о его приостановке.

Мэр Игорь Терехов сообщал об «ощутимом дефиците» электроэнергии в Харькове, из-за чего «Укрэнерго» вынуждено вводить аварийные отключения. Вечером 8 ноября свет пропал почти во всем городе.