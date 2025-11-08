В Харькове остановили работу метро и электротранспорта

Фото: Andrzej Lange / EPA / ТАСС

В Харькове остановили работу метро и наземного электротранспорта, метро работает в режиме укрытия, сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале.

«Метро работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт был заменен автобусными маршрутами», — сообщил глава города. О приостановке работы транспорта мэр написал в 9:19 мск.

Также он сообщил об «ощутимом дефиците» электроэнергии в Харькове, из-за чего «Укрэнерго» вынужденно вводить аварийные отключения. Терехов добавил, что из-за нехватки напряжения в определенных районах уже есть, а в других могут быть временные перебои с водоснабжением.

До этого мэр сообщил в 2:39 мск, что взрывы, которые были слышны в Харькове, прогремели за пределами города.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко в ночь на 8 ноября также сообщил о взрывах в Днепре и Павлограде. Мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин ночью написал о «целой серии взрывов».

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подтвердила, что в ряде регионов ввели аварийные отключения энергоснабжения. По словам Гринчук, восстановительные работы начнут, «как только позволит ситуация с безопасностью».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.