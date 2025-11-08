В Харькове вслед за Киевом произошел блэкаут

Почти во всем Харькове пропал свет

Вечером 8 ноября пропал свет почти во всем городе, в некоторых районах нет водоснабжения. Кроме того, наблюдаются резкие скачки напряжения, жителей призывают выключить электроприборы. Вечером блэкаут произошел и в Киеве

В Харькове вечером 8 ноября пропал свет почти во всем городе, сообщает РБК-Украина. Электричество отсутствует в большинстве районов города, об этом также пишет «Страна.ua».

По данным «Страны», в Харькове и Полтаве наблюдаются резкие скачки напряжения, жителей призывают выключить электроприборы. Кроме того, в некоторых районах Харькова нет водоснабжение.

В Полтавской области частично или полностью отсутствует свет, вода и отопление, заявил губернатор Владимир Когут.

Вечером блэкаут произошел и в Киеве.

По данным «Центрэнерго», после удара были отключены все государственные теплоэлектростанции, уровень генерации ТЭС упал до нуля. Речь идет о Змиевской ТЭС в Харьковской области и Трипольской в Киевской области. В «Укрэнерго» предупредили граждан об отключениях электричества 8 и 9 ноября.

Утром 8 ноября Минобороны России отчиталось о нанесении массированного удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам газо-энергетического сектора, обеспечивающим их работу. Там заявили, что «цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены». Ведомство назвало удар ответом на «террористические атаки Украины по гражданским объектам».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.