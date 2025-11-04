 Перейти к основному контенту
Общество
0

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности
Video

Во вторник, 4 ноября, была зафиксирована солнечная вспышка предпоследнего класса мощности, сообщили в Институте прикладной геофизики.

«В 04:48 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N22E72) зарегистрирована вспышка M3.5 продолжительностью 25 минут», — говорится в сообщении.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отметили, что выбросы плазмы из вспышечных центров пока идут мимо Земли. «Верхняя область сейчас удалена от направления на Землю примерно на 60 градусов, что считается безопасным. Но уже завтра в это время этот угол сократится до 45 градусов, и выбросы смогут начать цеплять Землю краем. К выходным же оба активных центра, по сути, выйдут на линию Солнце — Земля», — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X (от слабых к сильным). Класс A0.0 соответствует излучению 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, а каждый следующий класс означает десятикратное увеличение мощности.

  • A-класс — самые слабые вспышки, не оказывающие заметного влияния на Землю.
  • B-класс — вспышки, которые также считаются незначительными и едва заметны над фоновым солнечным излучением.
  • C-класс — незначительные вспышки. Не имеют заметных последствий для Земли.
  • M-класс — вспышки средней мощности, могут вызвать кратковременные радиопомехи в приполярных областях и незначительные радиационные штормы, которые могут представлять опасность для космонавтов.
  • X-класс — самые мощные вспышки. Могут вызвать длительные радиационные штормы, влияющие на спутники, системы связи и даже наземные технологии и электросети.

Накануне на Солнце за сутки были зафиксированы три сильные вспышки — уровней M3.3, M5.0 и M1.6.

Анастасия Лежепекова
Солнце магнитные бури ученые вспышка на Солнце
