В Таганроге произошло аварийное отключение света в нескольких районах
В Таганроге произошло аварийное отключение высоковольтной линии, несколько районов обесточены, сообщает мэр Светлана Камбулова в телеграм-канале со ссылкой на «Россети».
«По информации ПАО «Россети», произошло аварийное отключение высоковольтной линии. В ряде районов города отсутствует электроснабжение», — написала в посте Камбулова.
Она отметила, что специалисты уже стараются оперативно привести в норму подачу электроэнергии.
161.ru со ссылкой на МЧС по региону передает, что в Таганроге загорелась трансформаторная подстанция на Спортивной улице. Пожар потушили на площади 30 кв. м, никто не пострадал.
Как сообщает «Блокнот», утром 9 ноября жители города начали массово сообщать об отсутствии электричества в домах.
В ночь на 9 ноября силы ПВО сбили один дрон над Ростовской областью, отчитывалось Минобороны. Губернатор Юрий Слюсарь сообщал о перехвате военными БПЛА в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районе.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев