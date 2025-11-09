В Таганроге произошло аварийное отключение света в нескольких районах

В Таганроге произошло аварийное отключение высоковольтной линии, несколько районов обесточены, сообщает мэр Светлана Камбулова в телеграм-канале со ссылкой на «Россети».

«По информации ПАО «Россети», произошло аварийное отключение высоковольтной линии. В ряде районов города отсутствует электроснабжение», — написала в посте Камбулова.

Она отметила, что специалисты уже стараются оперативно привести в норму подачу электроэнергии.

161.ru со ссылкой на МЧС по региону передает, что в Таганроге загорелась трансформаторная подстанция на Спортивной улице. Пожар потушили на площади 30 кв. м, никто не пострадал.

Как сообщает «Блокнот», утром 9 ноября жители города начали массово сообщать об отсутствии электричества в домах.

В ночь на 9 ноября силы ПВО сбили один дрон над Ростовской областью, отчитывалось Минобороны. Губернатор Юрий Слюсарь сообщал о перехвате военными БПЛА в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районе.