Спасатели рассказали, как геолог выжил при сходе лавины на Камчатке
Геолог выжил при сходе лавины на Камчатке благодаря воздушному карману под снегом, пространство позволило мужчине дышать до прихода спасателей. Об этом рассказал министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, передает ТАСС.
Как рассказали в краевом Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности, чтобы выжить мужчина активно раскапывал пространство вокруг себя, увеличивая доступ к воздуху. Мужчину эвакуируют на вертолете в Петропавловск-Камчатский для оказания медицинской помощи, уточнил Лебедев во «ВКонтакте».
Накануне, 8 ноября, на Камчатке в районе Агинского золоторудного месторождения произошел сход лавины. В результате инцидента, погиб 39-летний машинист буровой установки. Поиски его пропавшего 29-летнего помощника были приостановлены до наступления светлого времени суток. Позже его нашли живым. Как отметили медики, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, он получил переохлаждение.
