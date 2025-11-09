 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Спасатели рассказали, как геолог выжил при сходе лавины на Камчатке

Министр по ЧС Камчатки Лебедев: воздушный карман помог выжить геологу в лавине

Спасатели рассказали, как геолог выжил при сходе лавины на Камчатке
Video

Геолог выжил при сходе лавины на Камчатке благодаря воздушному карману под снегом, пространство позволило мужчине дышать до прихода спасателей. Об этом рассказал министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, передает ТАСС.

Как рассказали в краевом Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности, чтобы выжить мужчина активно раскапывал пространство вокруг себя, увеличивая доступ к воздуху. Мужчину эвакуируют на вертолете в Петропавловск-Камчатский для оказания медицинской помощи, уточнил Лебедев во «ВКонтакте».

Попавшего под снежную лавину на Камчатке геолога нашли живым
Общество

Накануне, 8 ноября, на Камчатке в районе Агинского золоторудного месторождения произошел сход лавины. В результате инцидента, погиб 39-летний машинист буровой установки. Поиски его пропавшего 29-летнего помощника были приостановлены до наступления светлого времени суток. Позже его нашли живым. Как отметили медики, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, он получил переохлаждение.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Камчатка лавина выживший
Материалы по теме
Сотрудник золоторудного месторождения погиб при сходе лавины на Камчатке
Общество
Лавина накрыла группу из 15 альпинистов в Непале
Общество
Пятеро альпинистов погибли при сходе лавины в Альпах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
В Москве шесть человек заразились ботулизмом Общество, 10:50
Богатство складывается из пяти факторов. Почему деньги — не главныйПодписка на РБК, 10:48
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Лавров сообщил об ожидании от США подтверждения по договоренностям Аляски Политика, 10:42
Почему рестораны стали покидать Патриаршие пруды. Эфир телеканала РБК Бизнес, 10:32
Лавров объяснил, почему конфискация активов России «не спасет» Киев Политика, 10:31
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
На Украине в список символов «российского империализма» внесли Романовых Политика, 10:23
В аварии с Lamborghini на севере Москвы погиб криптобизнесмен Общество, 10:17
Спасатели рассказали, как геолог выжил при сходе лавины на Камчатке Общество, 10:07
Начать заново. Как возобновить карьерный путь после долгого перерываПодписка на РБК, 10:05
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Кому положены налоговые льготы в 2025 году и как их получить Инвестиции, 10:00
Как Ozon будет конкурировать с брокерами и чем ему поможет редомициляцияПодписка на РБК, 10:00