Попавшего под снежную лавину на Камчатке геолога нашли живым

Геолога, который попал под снежную лавину в районе Агинского золоторудного месторождения на Камчатке, нашли живым. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону в своем телеграм-канале.

В областном Минздраве отметили, что пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. По словам медиков, мужчина получил переохлаждение.

Для транспортировки пострадавшего вертолет санавиации вылетел в село Мильково.

В результате схода лавины, произошедшего 8 ноября, погиб 39-летний машинист буровой установки. Поиски его пропавшего 29-летнего помощника были приостановлены до наступления светлого времени суток.

Утром к поискам присоединились два сотрудника МЧС, также в них задействовали около 20 человек из числа работников предприятия.

Следственный комитет по Камчатскому краю организовал проверку по факту гибели человека.