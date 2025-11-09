 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Попавшего под снежную лавину на Камчатке геолога нашли живым

Геолога, который попал под снежную лавину в районе Агинского золоторудного месторождения на Камчатке, нашли живым. Об этом сообщило главное управление МЧС по региону в своем телеграм-канале.

В областном Минздраве отметили, что пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. По словам медиков, мужчина получил переохлаждение.

Для транспортировки пострадавшего вертолет санавиации вылетел в село Мильково.

Сотрудник золоторудного месторождения погиб при сходе лавины на Камчатке
Общество
Камчатка

В результате схода лавины, произошедшего 8 ноября, погиб 39-летний машинист буровой установки. Поиски его пропавшего 29-летнего помощника были приостановлены до наступления светлого времени суток.

Утром к поискам присоединились два сотрудника МЧС, также в них задействовали около 20 человек из числа работников предприятия.

Следственный комитет по Камчатскому краю организовал проверку по факту гибели человека.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Александра Озерова
сход лавины Камчатка спасатели спасательная операция МЧС
Материалы по теме
Сотрудник золоторудного месторождения погиб при сходе лавины на Камчатке
Общество
Пятеро альпинистов погибли при сходе лавины в Альпах
Общество
МЧС эвакуировало двух выживших под лавиной в Магаданской области туристов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Попавшего под снежную лавину на Камчатке геолога нашли живым Общество, 07:26
Аэропорт Геленджика открыли спустя десять часов Политика, 07:19
Москвичам пообещали пасмурный день и моросящий дождь Общество, 07:11
Посол России ответил на вопрос об индийцах в российской армии Политика, 07:00
«РИА Новости» сообщило об аресте почти 10 человек по делу о связях с СБУ Политика, 06:27
Посол России заявил о цели увеличить торговлю с Индией до $100 млрд Экономика, 06:19
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
В Орловской и Тульской областях объявили ракетную опасность Политика, 05:59
МВД назвало семь самых распространенных тем из объявлений мошенников Общество, 05:47
Депутаты Малави потребуют от властей отчет из-за выезда девушек в Россию Политика, 05:38
Белый дом поспорил с Орбаном о разрешении на нефть из России Политика, 05:36
Пресс-секретарь Белого дома назвала «Би-би-си» «фейковым СМИ» Политика, 05:20
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Столтенберг рассказал о страхе стать «свидетелем конца НАТО» из-за Трампа Политика, 04:43