Сотрудник золоторудного месторождения погиб при сходе лавины на Камчатке

Камчатка (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

На территории Агинского золоторудного месторождения на Камчатке 8 ноября сошла лавина, в результате сотрудники подрядной организации, работавшие на буровой площадке, оказались под снегом. Тело одного из погибших спасатели извлекли из-под толщи снега, сообщили РБК в пресс-службе компании «Ареал».

«Из-за плохих погодных условий и в связи с наступлением темноты поисково-спасательные работы приостановлены до утра. Компания окажет необходимую поддержку семье погибшего», — сказано в сообщении.

«Ареал» — российская горно-металлургическая компания, разрабатывающая месторождения цветных и драгоценных металлов в 11 регионах страны, включая Камчатский край. Штат предприятия насчитывает более 16 тыс. сотрудников.

Следственное управление Следственного комитета по Камчатскому краю организовало процессуальную проверку по факту гибели мужчины. По данным ведомства, в результате схода лавины погиб 39-летний машинист буровой установки. Местонахождение его 29-летнего помощника до настоящего времени не установлено. Детали произошедшего устанавливаются.