Аш-Шараа сыграл в баскетбол с главой Центрального командования ВС США

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа сыграл в баскетбол с главой Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером и бригадным генералом Кевином Ламбертом.

Видео игры глава государства опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). «Немного тренировок на поле с адмиралом Брэдом Купером и генералом Кевином Ламбертом», — гласит описание публикации.

9 ноября аш-Шараа прибыл в Вашингтон с официальным визитом. В понедельник, 10 ноября, он встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Перед приездом Вашингтон исключил президента и министра внутренних дел Сирии Анаса Хасана Хаттаба из списка террористов. Аш-Шараа состоял в перечне особо опасных террористов с 2013 года, позднее США назначили за него вознаграждение в размере $10 млн.

Аш-Шараа пришел к власти в Сирии после падения режима Башара Асада. Последний вместе с семьей получил убежище в России.