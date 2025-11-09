 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Аш-Шараа сыграл в баскетбол с главой Центрального командования ВС США

Президент Сирии Аш-Шараа сыграл в баскетбол с главой CENTCOM адмиралом Купером

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа сыграл в баскетбол с главой Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером и бригадным генералом Кевином Ламбертом.

Видео игры глава государства опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). «Немного тренировок на поле с адмиралом Брэдом Купером и генералом Кевином Ламбертом», — гласит описание публикации.

9 ноября аш-Шараа прибыл в Вашингтон с официальным визитом. В понедельник, 10 ноября, он встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Сирии прибыл в Вашингтон
Политика

Перед приездом Вашингтон исключил президента и министра внутренних дел Сирии Анаса Хасана Хаттаба из списка террористов. Аш-Шараа состоял в перечне особо опасных террористов с 2013 года, позднее США назначили за него вознаграждение в размере $10 млн.

Аш-Шараа пришел к власти в Сирии после падения режима Башара Асада. Последний вместе с семьей получил убежище в России.

Александра Озерова
Ахмед аш-Шараа США Баскетбол Сирия
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа фото
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года
