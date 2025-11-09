В США отозвали две партии сухой смеси из-за ботулизма у 13 младенцев

В США отозвали две партии сухой смеси ByHeart из-за ботулизма у 13 младенцев

В США отозвали две партии сухой смеси от производителя детского питания ByHeart Inc. после того, как у 13 младенцев после употребления этого продукта был диагностирован ботулизм, сообщил заместитель министра здравоохранения Джим О'Нил в соцсети X.

«Вспышка детского ботулизма: заболели 13 младенцев в 10 штатах; смертельных случаев не было. Детская смесь ByHeart отозвана», — написал он.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США продолжает расследовать случаи детского ботулизма и госпитализаций в десяти штатах. Все заболевшие дети питались сухой детской смесью ByHeart, говорится в отчете.

Соучредитель и президент компании Миа Фант согласилась отозвать часть продукции в качестве упреждающего шага. «Хотя ни одно тестирование ByHeart или регулирующих органов не подтвердило наличие спор или токсина Clostridium botulinum в каком-либо продукте ByHeart, мы предпринимаем этот упреждающий шаг, чтобы исключить любой потенциальный риск с рынка и обеспечить высочайший уровень безопасности для младенцев», — приводит ее заявление Bloomberg.

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Clostridium botulini или споры этого микроорганизма, которые развиваются в продуктах питания, тканях, ранах. Болезнь проявляется в виде общей инфекционной интоксикации, поражения желудочно-кишечного тракта, неврологических синдромов. При неоказании экстренной медицинской помощи ботулизм может привести к летальному исходу.

В июне 417 человек в Москве, Подмосковье, Нижегородской области и Казани были госпитализированы с признаками ботулизма, двое из них в итоге скончались. Все пострадавшие употребляли в пищу салат с фасолью «Лобио» от «Кухни на районе».

По результатам первых внутренних проверок в «Кухне на районе» сообщали, что проблема могла быть в консервированной фасоли от поставщика «Савон-К». Позднее Роспотребнадзор подтвердил, что фасоль именно от этого поставщика, которая производилась в промышленной зоне рядом со свалками отходов в антисанитарных условиях, могла послужить причиной массового заражения ботулизмом.