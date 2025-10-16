Пять человек в Дагестане заболели ботулизмом из-за домашних закруток

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Дагестане пять человек заразились ботулизмом после употребления продуктов домашней консервации, сообщили РБК в пресс-службе минздрава республики.

«Сейчас они чувствуют себя уже лучше», — уточнили в ведомстве.

Как сообщила пресс-служба Республиканского центра инфекционных болезней (РЦИБ), в медицинское учреждение поступило две семьи.

«Реаниматологи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья людей», — отметили представители медиков.

По словам заведующей взрослым кишечным отделением РЦИБ Джамили Амировой, ботулизм является одной из самых опасных угроз, возникающих при употреблении домашних заготовок.

«Иногда достаточно мельчайшей частицы почвы, оставшейся на овощах после мытья, чтобы в банку с соленьями попали клостридии ботулизма. Которые в безвоздушной среде начинают производить ботулотоксин», — рассказала Амирова.

Врач добавила, что при накоплении опасного токсина внешний вид и вкус продукта не меняется.

В июле более 300 человек в Магарамкентском районе Дагестана отравились водопроводной водой.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, причиной массового отравления стало попадание возбудителя инфекции в водопроводную воду, которая подавалась без должной очистки и хлорирования воды.

По факту отравления СК завел дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на два года.