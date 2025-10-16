 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Пять человек в Дагестане заболели ботулизмом из-за домашних закруток

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Дагестане пять человек заразились ботулизмом после употребления продуктов домашней консервации, сообщили РБК в пресс-службе минздрава республики.

«Сейчас они чувствуют себя уже лучше», — уточнили в ведомстве.

Как сообщила пресс-служба Республиканского центра инфекционных болезней (РЦИБ), в медицинское учреждение поступило две семьи.

«Реаниматологи делают все возможное для сохранения жизни и здоровья людей», — отметили представители медиков.

По словам заведующей взрослым кишечным отделением РЦИБ Джамили Амировой, ботулизм является одной из самых опасных угроз, возникающих при употреблении домашних заготовок.

«Иногда достаточно мельчайшей частицы почвы, оставшейся на овощах после мытья, чтобы в банку с соленьями попали клостридии ботулизма. Которые в безвоздушной среде начинают производить ботулотоксин», — рассказала Амирова.

Врач добавила, что при накоплении опасного токсина внешний вид и вкус продукта не меняется.

Супруги в Тверской области насмерть отравились грибами
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

В июле более 300 человек в Магарамкентском районе Дагестана отравились водопроводной водой.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, причиной массового отравления стало попадание возбудителя инфекции в водопроводную воду, которая подавалась без должной очистки и хлорирования воды.

По факту отравления СК завел дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на два года.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Плугина Ирина, Анастасия Серова Анастасия Серова
Дагестан ботулизм отравление консервы
Материалы по теме
В МВД связали причину отравления школьников в Екатеринбурге с протеином
Общество
Супруги в Тверской области насмерть отравились грибами
Общество
В Уфе две школьницы отравились лекарствами
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Суд арестовал двух участниц женской ячейки террористической организации Политика, 13:45
Объявленного в розыск россиянина экстрадировали из ОАЭ в Азербайджан Политика, 13:42
Володин призвал запретить пальмовое масло в детских продуктах Экономика, 13:42
ВТБ повысил ставки по вкладам Экономика, 13:38
Руководителей завода «Телта» осудили за хищения при гособоронзаказе Общество, 13:32
Вторая ракетка России вышла в четвертьфинал крупного турнира WTA в Китае Спорт, 13:31
Как событийный туризм стимулирует бизнес в столице Отрасли, 13:30
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Москве разоблачили схему легализации мигрантов через фирму-однодневку Общество, 13:28
Грузия задержала пятерых россиян по делу о переводах на миллионы долларов Политика, 13:25
Глава OpenAI объяснил предстоящее появление эротики в ChatGPT Технологии и медиа, 13:17
«Авито» назвал профессии с самым быстрым ростом зарплат в 2025 году Финансы, 13:17
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Московские врачи представили медицинские инновации на форуме «Биопром» Город, 13:14
Пациенты предложили изменить финансирование лекарств для редких болезней Общество, 13:14