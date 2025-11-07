В Москве при ДТП на проезжей части погиб инвалид-колясочник
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы начали проверку по факту смертельного ДТП с участием инвалида-колясочника, сообщает пресс-служба ведомства.
Авария произошла на Ленинградском проспекте возле Белорусского вокзала. По предварительной информации, мужчина на инвалидном кресле двигался по проезжей части возле дома № 1. В этот момент его сбил водитель автомобиля Peugeot.
От удара мужчину отбросило на встречную полосу, где на него наехала Toyota. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Результаты начатой проверки взяла на контроль прокуратура.
