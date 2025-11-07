 Перейти к основному контенту
В Москве при ДТП на проезжей части погиб инвалид-колясочник

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы начали проверку по факту смертельного ДТП с участием инвалида-колясочника, сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла на Ленинградском проспекте возле Белорусского вокзала. По предварительной информации, мужчина на инвалидном кресле двигался по проезжей части возле дома № 1. В этот момент его сбил водитель автомобиля Peugeot.

От удара мужчину отбросило на встречную полосу, где на него наехала Toyota. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Шесть человек пострадали при столкновении маршрутки и автобуса в Москве
Общество

Результаты начатой проверки взяла на контроль прокуратура.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
ДТП Москва инвалид
